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В Петербурге дворник, накопив 30 тысяч, отдал мошенникам почти миллион рублей, взяв кредиты

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© Фото: Baltphoto

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Житель Петербурга, работающий дворником, потерял накопленные 30 тысяч и еще 810 в придачу. В деле замешаны мошенники.

Правоохранители Центрального района разбираются в инциденте, который затронул 69-летнего местного жителя. Мужчина обратился в полицию 27 января и рассказал, что неделю назад ему позвонил неизвестный сотрудник банка, который предупредил об утечке персональных данных. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга".

Тогда, чтобы сохранить свои денежные средства, гражданин взял три кредита на 810 тысяч рублей. Также у него имелись свои 30 тысяч, которые дворник приплюсовал к сумме, взятой в кредит, и перевел злоумышленникам через банкоматы на указанные счета.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Всего петербуржец потерял около 840 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербурженка с Ланского шоссе через банкоматы перевела преступникам более миллиона рублей. Известно, что злоумышленник представился сотрудником службы безопасности Центрального банка России. 

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