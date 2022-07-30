Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных клиентов "Почты России"

В руки хакеров попали данные клиентов "Почты России", предположительно, их могут выставить на продажу. В компании признали утечку, но заявили, что масштаб проблемы не очень значителен. В Роскомнадзоре потребовали объяснений. Об этом сообщает Neva.Today.

В телеграм-каналах в субботу, 20 июля, опубликовали информацию о том, что хакеры получили доступ к базе данных "Почты России". Предполагается, что в руки взломщиков попали около 10 миллионов строк с фамилиями, именами и телефонами получателей и отправителей посылок.

В "Почте России" журналистам рассказали, что утечка действительно произошла, однако хакеры не получили банковские данные клиентов. Сообщается, что фрагмент данных попал в руки взломщиков, и он сейчас выдается за "пробный". На официальном сайте компании информации о произошедшем пока что нет. Вместе с тем в Роскомнадзоре заинтересовались инцидентом.

В "Почту России" Роскомнадзр направил запрос с требованием предоставить детальные данные о возможной утечке персональных данных клиентов фирмы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что двух петербуржцев задержали за взлом аккаунтов священников РПЦ.