DNS подвергся атаке хакеров и сообщил об утечке данных

Ритейлер DNS, управляющий сетью магазинов бытовой техники и электроники, сообщил о том, что подвергся хакерской атаке. Информация об этом указана на официальном сайте компании.

Отмечается, что взлом производился с серверов, расположенных за пределами России. В результате атаки произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В компании проводятся работы по повышению информационной безопасности. В настоящий момент проводится расследование.

Торговая сеть DNS насчитывает почти три тысячи магазинов по всей территории страны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ночь на 13 сентября хакеры атаковали сайт Биржи вторичных материальных ресурсов. Однако им не удалось повредить работе сервиса.