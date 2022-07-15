К краху IT-отрасли могут привести новые инициативы в Госдуме

В России рекламному рынку готовят монополиста. В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, который предлагает жестко регулировать объявления от физлиц в сети и в наружной рекламе. Эксперты считают, что это может погубить отрасль, развивающуюся десятилетиями.

Согласно задумке, законопроект необходим для обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы и нивелирования последствий санкций в отношении РФ. Предполагается, что таким образом оператор-монополист сможет защитить жителей страны от недостоверной информации и мошенников, а для владельцев бизнеса будет предоставлена возможность равного доступа к размещению объявлений.

Специалисты считают, что законопроект, похоже, своим целям противоречит. Так, сайты с объявлениями, возможно, будут вне закона, все данные от частных продавцов придется размещать на единой площадке оператора. похоже, что с равным доступом могут возникнуть проблемы. Также есть риск, что хакеры могут собрать большой массив персональных данных за счет взлома лишь одной площадки. К этому можно добавить риск роста безработицы, ведь число IT-специалистов, нужных для поддержания устойчивой работы системы, будет меньше.

«Непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявления могут в одночасье привести к разрушению целой Интернет-отрасли. Совершенно непонятно какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов", - рассказали в пресс-службе Avito.

По данным СПАРК, оборот площадки в прошлом году составил 42,7 млрд рублей. В среднем через Avito проходит девять сделок в секунду. Из-за нового законопроекта сильно может быть ограничена деятельность физлиц в этом поле. Предполагается, что в связи с появлением единого оператора тот может получить исключительные права на такие объявления. Однако при падении выручки IT-корпораций и рекламных досок в сети, будут падать и поступления в бюджет в виде налогов.

Кроме того, законопроект затронет рынок наружной рекламы. В документе говорится, что оператор-монополист будет получать приоритетное право на размещение рекламных конструкций на 30 лет без торгов. Фирмы, которые десятки лет заняты в бизнесе наружной рекламы, будут продолжать проходить все нужные процедуры. В исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России говорится, что в прошлом году объем рынка наружной и интернет-рекламы достиг рекордного показателя в 578 млрд рублей. Если законопроект примут, то именно единому оператору достанется большая часть бюджетов, ведь он получит доступ к самым выгодным точкам наружной рекламы и получит возможность контролировать потоки объявлений в интернете.

Также прибавится работы и у Минцифры, ведь согласно законопроекту, ведомство должно определять стоимость размещения на рекламных конструкциях.