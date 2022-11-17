Данные трех миллионов Петербуржцев слили в сеть

Персональные данные 2,7 млн клиентов интернет-провайдера «Дом.ру» были похищены хакерами и опубликованы в сети.

О произошедшем сообщил Telegram канал «Утечки информации», в двух текстовых файлах опубликованы данные юридических и физических лиц, а именно: ФИО, адреса, ИНН, фамилии директоров и банковские реквизиты. Администраторы ресурса полагают, что именно этот источник ранее взламывал и сливал в сеть данные «Почты России» и службы доставки Delivery Club. Вероятнее всего это база входящих заявок на подключение к сети, а не клиентская база.

Несмотря на то, что «Дом.ру» не давал никаких публичных заявлений, представители компании активно поддерживают диалог с клиентами в своих социальных сетях. Сейчас компания проводит внутреннее расследования, после чего вся информация по результатам проверки будет направлена в федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что МегаФон построил объекты связи в особой экономической зоне «Усть-Луга».