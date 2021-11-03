Россиянам начнут выдавать ИНН в электронном формате

Жители России смогут через портал госуслуг получать идентификационный номер налогоплательщика в электронном формате. Об этом 3 ноября сообщает Life.ru со ссылкой на председателя правительства страны Михаила Мишустина.

Поправки в Налоговый кодекс будут внесены уже в ближайшее время. После этого любой желающий сможет через «Госуслуги» подать заявление о постановке на учет в налоговом органе и получить номер ИНН.

Также ранее сообщалось, что петербуржцы смогут получить после вакцинации QR-код не проходя регистрацию на «Госуслугах».