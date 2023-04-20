В Петербурге рассматривают новые способы поддержки туристического бизнеса

В Санкт-Петербурге власти разрабатывают новые меры поддержки местного бизнеса. Речь идет о предпринимателях, занятых в туристической отрасли города.

Петербургские власти считают, что в первую очередь необходимо переориентировать турпоток Культурной столицы с граждан недружественных стран на туристов из дружественных стран. Ожидается, что на это придется потратить около трех лет. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что в настоящее время в Петербурге наблюдается положительная динамика восстановления турпотока. Однако ограничения до сих пор имеются, в связи с чем рассматривается возможность 50% освобождения балансодержателей туристической инфраструктуры от налога на имущество и земельного налога.

Авторы инициативы считают, что такая мера поддержки уже доказала свою эффективность во время пандемии коронавирусной инфекции.