Беглов предложил кандидатуру Мейксина на пост вице-губернатора

Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выдвинул бывшего главу Центрального района на пост вице-губернатора. В Законодательном Собрании будут обсуждать согласование кандидатуры Максима Мейксина.

«В соответствии со статьями 4 и 5 Закона Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга» губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание представление на согласование Максима Мейксина на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов внутренней политики», — рассказывает пресс-служба.

Максим Мейксин до января 2019-го он возглавлял городской комитет по промышленной политике и инновациям, затем стал советником губернатора. В феврале 2019 года чиновника назначили главой администрации Центрального района.