Губернатор Петербурга уволил главу комитета и двух вице-губернаторов

Александр Беглов отстранил от должностей двух вице-губернаторов, а также председателя комитета по социальной политике и двух глав администрации.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, губернатор дал распоряжение освободить от должностных обязанностей вице-губернатора Петербурга Александра Бельского и вице-губернатора Николая Бонадренко.

Также были отстранены от должности государственной гражданской службы Петербурга председателя комитета по социальной политики города Александр Ржаненков, главу администрации Выборгского района Валерий Гарнец и главу администрации Приморского района Николай Цед.

Известно, что уже бывший вице-губернатор Бельский вошел в общегородскую часть списка "Единой России" на выборах в законодательное собрание седьмого созыва.