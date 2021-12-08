Спикер петербургского ЗакСа не видит в деле Громова политики

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал задержание бывшего главы Калининского района Ивана Громова. На брифинге в Мариинском дворце он отметил, что никакой политики в задержании не видит.

Александр Бельский отметил, что не хотел бы комментировать сложившуюся с Иваном Громовым ситуацию. Он подчеркнул, что для этого есть правоохранительные органы, которые дадут все ответы на вопросы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд избрал меру пресечения для Ивана Громова и его брата, Павла. Оба пробудут заключены под стражу на два месяца. Ивана Громова подозревают в хищении бюджетных средств. Его брат, предприниматель Павел Громов, по версии следствия помогал чиновнику легализовать средства за счет своего связанного с Республикой Кипр бизнеса.