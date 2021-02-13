Дым коромыслом в Лиговке-Ямской и важная лыжня Пиотровского: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге

Сегодня новостей не много, зато, они позитивные для всех, кого в них упоминали.



Помните бородатый анекдот про тещу и порванные баяны? Так, вот - в МО Лиговка-Ямская тоже был праздник. И вероятно, ничуть не хуже, чем в старой байке.

Канал АНП (@neolginskie) рассказывает о том, как в администрации муниципального образования якобы отмечали отказ суда восстановить Виктора Жданцева в должности главы администрации.

Сие событие прошло в минувшую среду и якобы собрало за одним столом за рюмкой чая главу совета депутатов Вадима Войтановского и будущую главу МО Елену Зозулевич. Праздник, по словам авторов канала шел из самой глубины души. Настолько, что жителям центрального района будто бы даже пришлось вызывать полицию, чтобы охладить пыл гуляющих мундепов. Красиво жить не запретишь!



Канал МСК (@mishanetupi) сегодня рассуждает над политическими очками нового культурного вице-губернатора Бориса Пиотровского. В Петербурге на лыжню вышли 20 тыс. человек, а значит в копилку чиновника авторы записывают плюс три балла. Еще по одному очку канал плюсует Олегу Эргашеву, Валерию Пикалеву и Станиславу Казарину. А все это за создание нового бизнес-курса для клиник по оздоровительному туризму.



К сожалению, авторы остальных каналов политического сегмента в Петербурге в субботний день либо предпочли промолчать, либо писали обо всем, кроме политики. Вероятно, готовятся к Дню святого Валентина. Наверное, оно верно. Скоро весна, душа требует любви, а не вот этого всего.