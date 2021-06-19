Директор Эрмитажа возглавит список "Единой России" от Петербурга в Госдуму

Секретарем генсовета партии Андреем Турчаком был озвучен петербургский перечень кандидатов в Госдуму. В списке – 7 фамилий. Перечень будет утвержден на тайном голосовании членов партии в рамках съезда ЕР. Список кандидатов от Петербурга возглавил Михаил Пиотровский, на протяжении многих лет занимающий пост директора Эрмитажа.

Второе место в списке занял спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, после него – действующие депутаты Государственной думы Сергей Боярский и Юрий Петров.