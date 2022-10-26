Движение #МЫВМЕСТЕ набирает волонтеров в Петербурге для помощи семьям мобилизованных

Движение помощи семьям мобилизованных #МЫВМЕСТЕ набирает обороты в Петербурге. Уже несколько недель в городе работает региональный штаб, волонтеры которого готовы оказать самую разнообразную поддержку родным призывников.

Теперь центры взаимопомощи есть в каждом районе Петербурга. Обратиться сюда можно как за юридической, так и за психологической помощью. Специалисты консультируют горожан по социальным льготам и гарантиям, а также помогают в решении бытовых проблем.

Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ совместно создали правительство города, движение ОНФ и партия «Единая Россия». Сегодня отделения особенно нуждаются в молодых активистах. К работе штабов уже подключилась политически активная молодежь, в рядах которой, например, волонтеры «Молодой гвардии» и члены Молодежного парламента.

«На протяжении нескольких недель наши волонтеры помогают семьям военнослужащих: поздравляют с праздниками, оказывают помощь в ведении хозяйства и другую адресную помощь. Сегодня, например, волонтеры поздравили ребёнка военнослужащего с днём рождения. С такой просьбой к нам обратился мужчина, который сейчас находится в зоне проведения СВО», – рассказал лидер молодогвардейцев Северо-Запада, член президиума регионального политсовета «Единой России» Александр Маликов.

По его словам, партия и молодежная организация готовы взять под свое крыло семьи, которые высказывают такие пожелания. Помочь им сегодня – первостепенная задача, и все общество должно «мобилизоваться» для поддержки тех, кто на время остался без мужа, сына или брата, подчеркнул председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев на всероссийском селекторном совещании 26 октября.

Он добавил, что федеральная горячая линия и сайт движения ежедневно принимают довольно мощный поток обращений. Чтобы все их отработать, необходимо больше рук. Именно поэтому движению важно расширять круг волонтеров и союзников – это позволит справляться с поступающими заявками в разы оперативнее.

Как отметил председатель Молодежного парламента Петербурга Дмитрий Агафонов, город постепенно включается в общую повестку и совершенствует меры поддержки семей военнослужащих.

«У многих из молодых парламентариев большой опыт волонтерской работы. Будем подключать этот ресурс, чтобы помочь тем, кому это необходимо», подчеркнул Агафонов.

Семьи мобилизованных сегодня могут обратиться за помощью по федеральной горячей линии движения #МЫВМЕСТЕ – звонки принимают по телефону 8 800 200–34–11.