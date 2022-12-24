СВО и «время перемен» стали инструментами петербургских единороссов

Прошел год с назначения Сергея Боярского главой регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге. Сначала он находился на должности временно исполняющего обязанности секретаря. Но после мартовской отчетно-выборной конференции он получил весь набор полномочий. Об этом сообщает «МК в Питере».

«Время меняться!»

Бывший глава партийного отделения Вячеслав Макаров отправился в Госдуму, оставив после своего 9-летнего руководства выстроенные механизмы. Они должны были направить Боярского, как новичка, по «макаровскому направлению». Однако новый лидер сразу дал понять, что хочет проводить изменения, чем и заряжал однопартийцев на отчетно-выборном старте.

Несмотря на смелые амбициозные планы по ротации, процессы на местах явно забуксовали, столкнувшись с местными политическими реалиями. Поэтому даже в начале 2022 года кадровый состав и система практически не претерпели серьезных изменений. За исключением отдельных процессов. В частности, речь идет о договоренностях Смольного, Мариинского дворца и Конногвардейского бульвара о деятельности секретарей районных отделений «Единой России». Они решили, что секретари в основном будут представлены руководящим составом районных администраций.

Другими словами, противостояние между тремя главными игроками (Смольный, Заксобрание и ЕР), существовавшее при Макарове, удалось разрешить. Фактически, они стали действовать как «одна команда». Такое единение, с одной стороны, пойдет на пользу для местных избирателей. Ведь становится проще достучаться до высоких кабинетов. Однако не стоит исключать имеющиеся риски. К примеру, сейчас все ошибки, которые допускает районное управление, партия разделяет. При этом, стоит отметить, не произошло озвученное ранее влияние «новой крови», а также массовая раздача партбилетов.

Существенных перестроений не произошло и в составе региональных парторганов. Самые значимые кадровые изменения единороссы представляли и утверждали публично. В частности, на отчетно-выборной конференции в марте. Однако пробуксовка инициатив Боярского, которая возникла в начале года, довольно быстро прошла и ветер партийных перемен дул на протяжении всего года. Слоган «Время меняться!», который был представлен или Боярским, или политтехнологами «Единой России», заиграл новыми красками. А потом наступило 24 февраля и произошло событие, которое погрузило страну в новую реальность. Речь идет о специальной военной операции (СВО) на Украине.

СВО как стимул к действию

«Единая Россия» очень быстро подстроилась под сложившиеся обстоятельства и решения высшего руководства страны. С самого начала СВО именно ЕР стала одной из основных движущих сил. Были проведены масштабные гуманитарные миссии. Сначала на освобожденных, а затем – на вошедших в состав РФ территориях. Добровольцы-медики от ЕР уехали в зону СВО даже раньше, чем Госдума приняла закон о защите волонтеров. Их действия позволили спасти тысячи жизней.

Причем отличились не только врачи, но и непосредственно партийные депутаты. Единоросс из Петербурга Виталий Милонов уже в конце февраля изъявил желание встать на защиту людей в составе народной милиции ДНР. Несмотря на свой высокий статус и мандат нижней палаты Парламента, он смело исполнял свои обязанности, чем удостоился статуса младшего сержанта-артиллериста под Горловкой.

Другими словами, в новых реалиях преобразилась и «Единая Россия», партия обрела новое лицо. И несмотря на договоренности политических лидеров не использовать помощь Донбассу как инструмент влияния, очевидно, что ЕР получила от смелой деятельности хорошие дивиденды. Ведь общество видело действия и успехи. Ни одна другая партия и ее представители не «пропахали» линию около фронта так, как это сделали единороссы. К примеру, генеральный секретарь партии Андрей Турчак вместе с однопартийцами.

Одно только петербургское отделение в начальный период отправило в зону СВО около 200 тонн гуманитарной помощи. Она включала в себя теплые вещи, медикаменты, продукты питания, книги и прочие вещи, которые были так необходимы военным, особенно в первый период СВО. Причем партийное желание помочь нашим людям очень быстро подхватил народ.

Оказывать помощь решили практически все люди, кто не равнодушен к своей стране и народу. Причем независимо, пацифисты ли, либо люди, которые не разделяли решение власти о проведении СВО. Философия «Будь со страной, когда ей тяжело» и «Своих не бросаем» победила в обществе разногласия и объединила народ вокруг новых сложных реалий.

В данной ситуации единороссы выступили силой, способной реализовать устремления людей помочь своим землякам. Причем такой подход привел к тому, что даже противодействующие силы фактически оставили полемику в тот период. Ведь действия говорят порой куда больше слов. Другими словами, произошла настоящая мобилизация общества, которую оперативно поддержала и ЕР, что, безусловно, сыграло ей на руку.

Объединяющая «СреДа!»

Грамотная деятельность в начале года привела ЕР к достижению важной цели в виде увеличения присутствия в информационной повестке Петербурге. Причем дело не только в деятельности, касающейся СВО. В один ряд с этим ключевым обстоятельством встала параллельно развивающаяся проектная деятельность партии.

На протяжении всего года у «Единой России» образовалось столько проектов, что и не перечесть. Казалось бы, нет необходимости искать новые направления и продумывать иные схемы развития. Однако петербургское отделение решило действовать по-своему. Сергей Боярский и его команда показали, что обладают определенной смелостью и стремлением к достижению целей. Это отчасти объяснимо, ведь Санкт-Петербург выступает особым регионом, со своей отчетливой спецификой.

Неудивительно, что уже в марте 2022 года на Конногвардейском бульваре появилось новое единое общественное пространство, которое получило название «СреДа!». Главный замысел организаторов состоит в объединении горожан.

«Это новая площадка для творчества, учебы, работы и дискуссий, она станет местом притяжения горожан – активных, творческих и тех, у кого есть идеи для развития нашего города», – объяснили организаторы на торжественной презентации нового пространства.

Отметим, что #ВРЕМЯМЕНЯТЬСЯ стало лейблом новой творческой площадки. Причем «СреДа!» выступает также местом для выражения личности. К примеру, на пространстве было организовано дефиле моделей возрастом старше 65 лет. Также позаботились и о братьях наших меньших. Бездомные животные за счет проведения выставки смогли обрести новый дом с любящими их хозяевами. Не стоит забывать и о проведении выставки «Русская Фиваида», сопровождаемая произведениями хора Императорского мемориального собора святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Другими словами, смелые действия и успехи в рамках СВО подкрепились также реализацией творческой идеи, которая сплотила петербуржцев, дала им возможность для реализации и проявления своих талантов и желаний. Очевидно, что это добавило еще больше баллов региональному отделению «Единой России».

Но и это еще не все. Для подкрепления этих инициатив партийное руководство в Петербурге стремится стать ближе и доступнее для обычных граждан. В связи с этим появились различные диджитал-проекты, а представители партии обзавелись собственными телеграмм-каналами. К примеру, у Сергея Боярского на момент написания данной статьи насчитывалось более 2,4 тысячи подписчиков. Очевидно, что цифры не самые большие, зато лидера партии точно не упрекнуть в накрутке ботов.

«Электоральная тишина» в Северной столице

Несмотря на сложную обстановку, возникшую вокруг СВО, политическая система в России не отменила выполнение матричных задач. В их число, безусловно, включаются и электоральные процессы. Здесь никаких изменений система не претерпела. Единый день голосования, как и в других регионах, прошел 11 сентября. Он включал в себя довыборы в муниципальные советы сразу 17 внутригородских округов в 10 районах Северной столицы.

По результатам голосования единороссы получили 34 из 38 мандатов. Стоит отметить, что каждый из них набрал более 40% голосов, а отдельные кандидаты получили даже более 70%. Примечательно, что электоральный цикл не столкнулся с громкими скандалами и инцидентами, как периодически случалось ранее, во времена лидерства Макарова. Можно сказать, что «Единая Россия» в Петербурге довольно буднично решила свои избирательные задачи, добившись существенного преимущества.

Очевидно, что столь спокойная победа крайне востребована, как в высоких политических кругах, так и в обществе в условиях новых реалий. Все муниципальные депутаты, прошедшие довыборы, обзавелись мандатами на срок полномочий муниципальных советов – до осени 2024 года. Повестка на 2023 год сейчас по понятным причинам не определена, что преподносит возможные плюсы. В частности, возможность для депутатов сделать как можно больше для жителей прекрасного города.

Стоит отметить, что Северную столицу на протяжении всего года поддерживали и единороссы, заседающие в Госдуме и Законодательном собрании. Они действительно радели за город и старались многое успеть. Причем на самом высшем политическом уровне.

Сразу шесть представителей Госдумы лично обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину. Они потребовали компенсировать бюджету Петербурга потери от ликвидации института консолидированных групп налогоплательщиков. Аналогичную сплоченность петербургские депутаты показали в борьбе против изменений в законе «О рекламе». Причем они одержали победу, ведь идея создания единого федоператора цифровой рекламы фактически забыта.

«Конфуз неприятия» от комиссии при губернаторе

Поработали парламентарии Северной столицы и в рамках благотворительности. Они развернули масштабную акцию «Коробка храбрости», передав в детские стационары 12 тысяч игрушек и творческих вещей. Для понимания, это число в шесть раз больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в их актив можно отнести продвижение мер по социальной защищенности граждан, повышение безопасности учебных заведений, увеличение безопасности сотовых вышек, размещаемых в городской застройке и прочее. Их действия не омрачил даже отказ бюджетной комиссии при губернаторе в отношении отдельных полезных инициатив.

Конфуз неприятия в большей степени возник из-за формулировки отказа: «учитывая беспрецедентные вызовы, стоящие перед нашей страной…». Такое объяснение прозвучало в условиях реальной сплоченности народа и ожидании немаловажного следующего Нового года.

В заключение можно сказать, что 2022 год стал для «Единой России» в некоторой степени определяющим и ободряющим. Партия обрела новое лицо на фоне вызовов, с которыми столкнулась страна и ее народ.

«Время перемен», которое пришло с обновленным составом регионального отделения партии в Петербурге, должно принести много новых изменений в условиях новых реалий. Будут ли они столь позитивны для петербуржцев как прошлые проекты, можно будет увидеть уже в 2023 году. Ведь каким бы не было политическое руководство, выгодоприобретателем от его действий всегда должен выступать народ.