В Госдуме приняли закон о рассылке электронных повесток военнообязанным

В России депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли проект о создании единого реестра военнообязанных. Согласно законопроекту, появятся электронные повестки, дублирующие бумажные.

Во вторник, 11 апреля, в Госдуме приняли законопроект о создании единого реестра воинского учета. Согласно документу, военнообязанные граждане будут получать повестки в бумажной и электронной форме. Об этом сообщает РИА Новости.

Планируется, что получившие повестку не смогут покинуть РФ до визита в военкомат. Также уклонистов “лишат” некоторых прав, например, права управления автомобилем, в случае, если он не явился в военкомат в течение 20 дней после получения повестки.

Напомним, что ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов высказался, что в весенний призыв электронные повестки рассылать не будут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что два петербургских военкомата получили предостережения после раздачи повесток у домов граждан.