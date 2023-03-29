Прокуратура заинтересовалась двумя петербургскими военкоматами, подкарауливавшими горожан у домов

Два петербургских военкомата получили предостережения после раздачи повесток у домов граждан.

Омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова на Заксобрании города заявила, что горожане продолжают жаловаться по поводу частичной мобилизации. В частности, проблемной оказалась ситуация с повестками, которые некоторые военкоматы решили отдавать прямо рядом с домами горожан.

По словам Агапитовой, ситуацией заинтересовалась прокуратура, которая уже вынесли предостережения двум военкоматом в Невском и Калининском районе. Всего поступило 656 жалоб, связанных с частичной мобилизацией. Тем не менее, в большинстве случаев, по словам омбудсмена, военные комиссары шли на встречу и помогали в восстановлении нарушенных прав петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге с апреля начинается весенний призыв, в рамках которого планируется призывать около трех тысяч граждан.