В Петербурге изменили правила выборов в парламент

Законодательным собранием Петербурга 19 мая были внесены поправки в закон о выборах депутатов парламента.

Теперь в городскую часть списка кандидатов партии может быть выставлено от трех до пяти человек. Напомним, тип выборов в ЗакС – смешанный: 25 депутатов избираются по одномандатным округам, 25 депутатов – по партийным спискам. В списки партий входят общегородской и районные.

Согласно другой поправке, доля беспартийных кандидатов в списках партий должна составлять не более 25%. Выставлять членов других партий по единому округу запрещено.