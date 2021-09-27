ЗакС Петербурга обновился больше, чем наполовину

После прошедших выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга обновился состав депутатов. Так, парламент обновился больше, чем наполовину. На этой неделе в Мариинском дворце заседание будет проходить как с депутатами прошлого созыва, так и с новичками.

Согласно информации «Мойки78», из 50 парламентариев 28 не работали в прошлом созыве. Редакция изучала списки новоизбранных чиновников, которые будут принимать законы в Северной столице до 2026 года.

Стоит отметить, что последний раз состав ЗакСа менялся в 2016 году. Кто-то из действующих ранее депутатов был переизбран, кто-то нет, появились и новые лица.