Бывшему петербургскому депутату Максиму Резнику продлили домашний арест

Об этом 27 октября сообщает телеграм-канал «Максим Резник».
Октябрьский райсуд Петербурга продлил домашний арест бывшему депутату городского ЗакСа Максиму Резнику. Следствие обвиняет политика по статье о покупке наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК).
Резника задержали во время предвыборной гонки. Следствие утверждает, что оппозиционный политик купил для личного пользования каннабис (марихуану) массой 18,2 грамма.
В суде кандидату в новый созыв ЗакСа запретили встречаться с нотариусом, из-за чего Резнику пришлось отказаться от участия в выборах 2021 года. Позже городской суд признал решение незаконным, но не стал отстранять судью от дела политика.
Предварительное слушание по делу бывшего депутата городского парламента пройдет 10 ноября.