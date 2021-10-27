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Бывшему петербургскому депутату Максиму Резнику продлили домашний арест

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© Фото: Телеграм-канал «Максим Резник»

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Октябрьский районный суд продлил домашний арест бывшему депутату петербургского парламента Максиму Резнику.

Об этом 27 октября сообщает телеграм-канал «Максим Резник».

Октябрьский райсуд Петербурга продлил домашний арест бывшему депутату городского ЗакСа Максиму Резнику. Следствие обвиняет политика по статье о покупке наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК). 

Резника задержали во время предвыборной гонки. Следствие утверждает, что оппозиционный политик купил для личного пользования каннабис (марихуану) массой 18,2 грамма. 

В суде кандидату в новый созыв ЗакСа запретили встречаться с нотариусом, из-за чего Резнику пришлось отказаться от участия в выборах 2021 года. Позже городской суд признал решение незаконным, но не стал отстранять судью от дела политика. 

Предварительное слушание по делу бывшего депутата городского парламента пройдет 10 ноября.

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