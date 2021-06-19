Депутата ЗакСа Максима Резника отправили под домашний арест

Депутата Законодательного собрания Максима Резника, которого задержали за незаконный оборот наркотиков. Данное решение принял Октябрьский районный суд Северной столицы.

"Избрать Резнику Максиму Львовичу меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 августа", — сообщила судья.

Во время заседания следователь отметил, что в Следственном комитете опасаются, что подсудимый может скрыться, а также мешать расследованию. В связи с этим Резника захотели отправить под домашний арест. Прокурор поддержал данное ходатайство от следователя.

Однако с таким решением депутат ЗакСа не согласился. Он заявил, что «если бы он хотел скрыться, то давно бы скрылся». Резник отметил, что достаточной мерой была бы подписка о невыезде.