В ЗакСе возник скандал на фоне выбора председателей комиссий и вице-спикеров

В пятницу, 1 октября, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга проходило внеочередное заседание. На встрече депутаты выбирали новых вице-спикеров, а также председателей комиссий. Заседание не обошлось без скандала.

Бельский отрицательно высказался по поводу обсуждения кандидатур, которые предложил он.

«Некорректно сейчас переходить в другой формат. Для этого у нас есть возможность выйти в кулуары, пообщаться со СМИ и высказать там свою позицию», — сообщил новый глава ЗакСа.

Большинству депутатов парламента это крайне не понравилось, потому что это лишает их «базового права депутата». В ходе тайного голосования новый созыв Заксобрания утвердил все предложенные кандидатуры на должности.