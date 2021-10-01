Выбор нового председателя в ЗакС может вызвать конфликт со Смольным

В четверг, 30 сентября, политик Санкт-Петербурга и лидер партии «Яблоко» Борис Вишневский выразил свое мнение по поводу выбора нового главы Законодательного собрания Александра Бельского. Вишневский считает, что его кандидатура сможет спровоцировать конфликт межу ЗакСом и Смольным.

«Он, конечно, не избрал сам себя, но как вице-губернатор, как в других регионах пишут, "по внутренней политике", он, конечно, имел прямое отношение к избирательному процессу. Я думаю, что тут конфликт интересов определенный имеет место», — заявил депутат «Яблоко».

Кроме того, стоит отметить, что глава ЦИК Элла Памфилова выразила критику в адрес организации выборов. Сам Вишневский согласился с Памфиловой.