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﻿Беглов нарушил предвыборное обещание и начал сокращение территории парка Малиновка

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© Фото: Baltphoto

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﻿Беглов нарушил предвыборное обещание и начал сокращение территории парка Малиновка?

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга подготовил изменения в закон о зелёных насаждениях общего пользования. В соответствии с ними почти на 400 квадратных метров сокращается площадь парка Малиновка в Красногвардейском районе. Перед выборами 2019 года губернатор Александр Беглов обещал жителям окрестных домов включить территорию парка в ЗНОП в полном объёме, но, судя по сложившейся ситуации, предвыборное обещание глава города в очередной раз не сдержал.

Жители Красногвардейского района уже более 10 лет борются за сохранение парка Малиновка. История началась в 2009 году, когда Смольный согласовал на территории парка строительство храма. Но жители выступили резко против, тем более, что на территории парка уже были построены две церкви.
 
Lело усугублялось острой нехваткой зелени в районе. На это указывал директор центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов.
 
«Решение отказаться от застройки части парка «Малиновка» (включить ее в перечень ЗНОП) – принципиально важное для жителей Красногвардейского района. По закону, в этом плотно заселенном районе должно быть 12 квадратных метров зелени на человека. Сейчас - примерно 8,4 метра, но после реализации всей запланированной застройки будет всего 5,6 метра. Это очень мало, поэтому важно сохранить целостность парка, посещаемого десятками тысяч людей. Дефицит деревьев и мест, где они могут расти, одна из серьезнейших проблем нашего города», - заявлял эксперт в 2019 году.
 
В августе 2019 года решить проблему пообещал Александр Беглов. За месяц до губернаторских выборов, которые лишили его приставки врио, Беглов пообещал защитникам парка вернуть в ЗНОП его территорию, отданную под строительство храма. Практически сразу был подготовлен соответствующий законопроект.

Но законопроект Беглова не дошёл даже до рассмотрения. В марте 2021 года бывший спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что в парке всё же должен быть построен храм, не взирая на мнение местных жителей. Тогда вопрос застройки парка вписывался в глобальное противостояние Беглова и Макарова.
 
В сентябре 2021 года Макаров покинул пост спикера, Заксобрание сформировали максимально лояльные Беглову депутаты во главе с Александром Бельским. Более перед губернатором не было ни каких препятствий для выполнения своего предвыборного обещания и включения парка Малиновка в ЗНОП. Однако лояльный Беглову Бельский спустя месяц после избрания начал продвигать идею храма в парке.
 
«Но мне кажется, что в любом случае во всем нужно искать какое-то зерно, чтобы всех устроило. Если возможность будет такая, чтобы храм сосуществовал с парком и это было бы гармонично, то почему нет? Храм – это же не вновь построенная какая-то дискотека, где будут появляться какие-то моменты, связанные с тем, что будет вносить дисбаланс в жизнь людей, которые там живут вокруг. Все-таки немножко другой формат людей туда ходит», - заявил спикер ЗакСа.
 
Тем не менее, в декабре 2021 года Заксобрание всё же утвердило возвращение парку территорий, отданных под застройку. Но точка, как оказалось, на этом поставлена не была. Теперь подконтрольный Беглову Комитет по контролю за имуществом Петербурга похоже вновь намерен отрезать кусок от парка Малиновка. Для каких целей – пока неизвестно.

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