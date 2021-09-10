Петербургские школьники не будут учиться очно в дни выборов

Об этом рассказала заместитель главы администрации Адмиралтейского района Полина Бабаева.

Петербургские школьники не будут учиться в школах 17 и 18 сентября, так как в эти дни будут выборы в ЗакС и Государственную Думу.

«Старшие классы либо остаются на дистанционном обучении, по желанию, либо организованно выбирают экскурсионные программы, которые бесплатны для школьников, и в этот день их посещают», — рассказала заместитель главы администрации Адмиралтейского района Полина Бабаева.

У младших школьников дистанционки не будет. «Они маленькие и одни дома находиться не могут. Для них будут организованы экскурсионные программы либо уроки здоровья. То есть они будут заняты в рамках учебного и образовательного процесса, но в то же время в школе они постоянно находиться не будут», — объяснила Бабаева.

Ранее в Смольном заявляли, что школьные занятия во время выборов пройдут без изменений.