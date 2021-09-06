В Петербурге накануне выборов рассмотрят законопроект о выплатах долгожителям

Информацию об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Петербургские депутаты 9 сентября в Мариинском дворце рассмотрят законопроект о социальных пособиях гражданам, которым исполнилось 90, 95 и 100 лет. Если поправки в «Социальном кодексе Санкт-Петербурга» примут, петербуржцы получат выплаты.

«Сумма составит соответственно 15 тыс., 20 тыс., и 25 тыс., рублей, — рассказал спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. — Помощь нашим долгожителям — участникам Великой Отечественной войны, тем, кто восстанавливал наш город и долгие годы трудился на благо Ленинграда — Санкт-Петербурга, всегда будет одним из приоритетов городского законодательства. Уверен, депутаты единогласно поддержат данный законопроект».

По данным Смольного, в Петербурге проживает около 30 тысяч горожан старше 90 лет и 350 человек, которым 100 лет и больше.