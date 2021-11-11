Заместителем главы комитета по делам Арктики стал бывший депутат Анохин

В Петербурге должность замглавы по делам Арктики занял бывший депутат Законодательного собрания Андрей Анохин. Об этом 11 ноября сообщается на сайте Смольного.

На осенних выборах в 2021 году Анохин выдвигался от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) по спискам в ЗакС, но получил достаточное количество голосов.

Напомним, ранее поступила информация, что в работе Комитета Контрольно-счётной палатой Петербурга были обнаружены 157 нарушений на общую сумму в 13,3 млн рублей.