ЦИК направил жалобы на петербургский избирком в Генпрокуратуру и СК

Об этом 29 сентября рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

На Петербургский избирком поданы жалобы в Следственный комитет и Генпрокуратуру. ЦИК направил их из-за нарушений на выборах в Госдуму и ЗакС и избрания спикером городского парламента Александра Бельского.

«Отдельно в Генеральную прокуратуру направлены материалы по поводу избранного сегодня спикером Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Бельского — пусть разберутся по этому поводу. Это единственный регион, в котором мы не будем поздравлять представителя Заксобрания, поскольку человек — и это явный конфликт интересов — сам себя избирал», — сообщила глава ЦИК.

Александр Бельский во время избирательной кампании был заместителем губернатора Петербурга. Памфилова говорила про него: «человек, который занимался внутренней политикой, одновременно шел в депутаты и занимался избирательным процессом».