Вячеслав Макаров будет участвовать в праймериз в ЗакСе

Вячеслав Макаров, спикер Законодательного Собрания Петербурга, подал документы на участие в праймериз своей партии по 3-му избирательному округу на выборах депутатов Законодательного собрания в сентябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Кроме того, на текущих выборах глава Петербургской «Единой России» и спикер ЗакСа Петербурга планирует возглавить общегородскую часть списка партии «ЕР».

«"Вячеслав Макаров подал документы на праймериз "Единой России" по третьему избирательному округу», — отметили в ведомстве.

Напомним, в апреле Макаров направил документы для участия в праймериз партии "ЕР" по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу от Санкт-Петербурга.