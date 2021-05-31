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Случайность или серьезные нарушения на праймериз "Единой России" в Петербурге?

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Предварительное голосование по кандидатам "Единой России" завершилось в Петербурге вечером 30 мая. Несмотря на то, что нарушений было не много, в городе не обошлось и без незаконной агитации. Жители Выборгского района жаловались на обилие листовок депутата Марченко.

Предварительное голосование, или как его еще называют, праймериз партии «Единая Россия» проходило в Петербурге с 24 по 30 мая. В этот раз в электронном формате на специально созданном для этого сайте.

Регистрацию избирателей завершили 28 мая, по данным самой партии в нашем городе желание поддержать своих кандидатов изъявили 261 999 петербуржцев.

В целом, вся кампания прошла относительно тихо и без существенных скандалов. В официальном телеграм-канале партии сообщили, что всего по стране нашли всего десять нарушений. И среди них нет таких, которые могли бы привести к отмене предварительного голосования.

Впрочем, в Петербурге нарушения замечали местные СМИ и пользователи социальных сетей. Так, издание ЗакС.ру 25 мая писало о вероятном существовании списков участников голосования, за которых настоятельно "просили" отдать свои голоса петербургских бюджетников. По данным медиа, в Заксобрании очень хотели видеть нынешнего вице-губернатора города Николая Бондаренко и члена президиума Российской гильдии управляющих и девелоперов Алексея Далматова.

Были серьезные перекосы и в предвыборной агитации. В соцсети ВКонтакте пользователи выкладывали видео раздачи агитационных газет кандидата Евгения Марченко. Кстати, партиец "отличился" не только этим. Весь Выборгский район города оказался в буквальном смысле этого слова увешан его агитплакатами. Листовки клеили везде - и на дома и на столбы. Расклейщики не постеснялись украсить лицом депутата даже полицейскую патрульную машину.

Как сообщал секретарь местного отделения ЕдРа Вячеслав Макаров, на праймериз в Госдуму зарегистрировались 197 кандидатов. В ЗакСобрание Петербурга на предварительное голосование пошли 456 кандидатов. Итого, по федеральному списку получается 34 кандидата на место, по одномандатным - 11. Что касается петербургского парламента, то там конкуренция почти втрое ниже. 8 человек на место по территориальным группам и почти по 10 человек на одномандатных округах.

Любопытно, что средний политический возраст всех кандидатов - 43 года. Партия ранее сообщала, что взяла курс на омоложение своих рядов.

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