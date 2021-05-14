Вячеслав Макаров не будет баллотироваться в ЗакС Петербурга

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров снял свою кандидатуру с прамериз в Законодательное собрание 14 мая. Данная информация была предоставлена региональным отделением ЕР.

При этом спикер примет участие в предварительном голосовании от партии в Государственную Думу России.

Документы для участия в праймериз Госдумы были поданы Макаровым в конце прошлого месяца. В начале мая спикер заявил о своем решении стать главой общегородской части ЕР на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга.