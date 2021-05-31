Макаров и депутаты Госдумы вошли в тройку лидеров на праймериз «Единой России»

В Санкт-Петербурге проходит голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Государственной думы по спискам от результатов партии. По результатам голосования, первое место пока занимает спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, а депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров — второе и третье место соответственно.

Таким образом, согласно данным сайта, Макаров набрал 159,8 тыс. голосов, Боярский — 156,5 тыс., Петров —145,5 тыс. избирателей.

Лидерами по одномандатным округам в данном голосовании выступили депутаты Госдумы Михаил Романов, Виталий Милонов и Евгений Марченко, а также чиновники из ЗакСа Александр Тетердинко, Любов Егорова, Елена Рахова, вице-спикер городского парламента Сергей Соловьев и глава администрации Приморского района Николай Цед.