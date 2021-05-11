Во время отчета Беглова в ЗакСе может вспыхнуть скандал

Александр Беглов выступит перед депутатами ЗакСа уже завтра. Его выступление пройдет в обстановке повышенного эмоционального накала. Это связано с тем, что Вячеслав Макаров принял решение пойти на выборы в петербургский парламент вопреки «партийному приказу»: ранее председатель оформил документы для участия в праймериз на выборах в Госдуму РФ в присутствии партийного лидера Андрея Турчака.

Беглов ранее так же высказывался в пользу ухода Макарова в Государственную Думу. Губернатор дипломатично заявлял, что нынешний спикер ЗакСа очень хорошо справится с задачами представления интересов города в главном законодательном органе страны. Тем не менее, Макаров подал документы и туда и туда. Ситуация конфликтная.

Среди депутатов текущего созыва Законодательного Собрания Петербурга есть большое количество сторонников председателя. Именно поэтому, завтра во время выступления главы города не исключено возникновение конфликтов, и "вскрытия" нарыва напряженных взаимоотношений Беглова и Макарова с переносом в публичную плоскость.