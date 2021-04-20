Вячеслав Макаров будет баллотироваться в Госдуму

Информация о том, что секретарь генсовета «Единой России» Вячеслав Макаров, занимавший должность спикера ЗакСа Петербурга последние десять лет, будет баллотироваться в Госдуму, была подтвержена Андреем Турчаком.

Турчак отметил, что Макаров останется секретарём регионального отделения и членом руководства регионального избирательного штаба. По словам Турчака, Макаров имеет колоссальный опыт и как никто другой подходит на должность. О том, кто является потенциальным приемником Макарова в ЗакСе Турчак предпочел не рассуждать.