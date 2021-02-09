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Новый спикер ЗакСа, возвращение кардинала и "платный мандат": о чем пишет политический Телеграм Петербурга

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© Фото: Валентин Егоршин, BaltPhoto

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Портал "Санкт-Петербург.ру" публикует очередную выборку из политических телеграм-каналов Петербурга. Несмотря на стремительное приближение Единого дня голосования, политическая жизнь города течет вяло. Это сказывается и на Телеграм. Напоминаем читателям, что каналы в мессенджере не являются достоверным источником информации. Однако некоторые сообщения имеют право на то, чтобы вы с ними ознакомились.

Канал АНП (@neolginskie) сегодня говорит о возможной грядущей смене спикера городского Законодательного Собрания. По мнению авторов канала, на место Вячеслава Макарова может претендовать сенатор Андрей Кутепов. Его кандидатуру будто бы продвигает окружение спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Более того, персона Кутепова якобы устраивает "куратора Петербурга по парламенту" Андрея Турчака.

Но самое любопытное в сегодняшнем посте АНП - это возможность возвращения серого кардинала ЗакСа Александра Зарагацкого. Он, будто бы станет технологом кампании по продвижению Кутепова в местный парламент.

Тем временем, канал Протопроедр (@protoproedr), ссылаясь на неназванные источники предполагает, что в настоящий момент Вячеслав Макаров активно работает над своим избранием в Законодательное собрание. А слухи о том что он будто бы может пойти в качестве кандидата в депутаты в Госдуму и вовсе не по нраву действующему спикеру ЗакСа.

Канал SpbGovno (@spbgovno) публикует и вовсе смешную историю о том, что один из мандатов в Госдуму от Петербурга может быть предложен любому желающему всего за 350 тыс. рублей. Пакет "все включено": заплатил и уже в думских дамках. Партию, в список который будто бы можно попасть за эту небольшую (по меркам должности) сумму, авторы канала не называют. Однако они отмечают, что все эти пакетные предложения - прямой путь к неприятной беседе со следователем и потере денег.

Что из этих "инсайдов" и прогнозов сбудется, а что нет мы скоро увидим. Однако, совсем скоро таких сообщения станет в разы больше. Активизация политического сегмента городских телеграм-каналов не за горами. Выборы есть выборы.

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