Новые приключения списка в ЗакС и пиар "Ротонды": о чем сегодня пишут политические каналы Телеграм Петребурга

Весна все ближе, а вместе с ней предвыборная жара. Легкий флер возбуждения витает в воздухе и пропитывает посты политических телеграм-каналов Петербурга. О них мы сегодня поговорим.



Продолжаются занимательные приключения "списка Турчака-Бельского". Во всяком случае, в телеграм-канале АНП. Там пишут, о том, что вице-губернатор Петербурга Александр Бельский будто бы поспешил на отдых после решения вопросов со списками, которые якобы уже находятся в администрации президента "на утверждении". Причем, совпадение двух бумаг где-то якобы на 70%. Авторы канала еще больше нагоняют туман и делают вывод: списков нужных людей, которые пойдут в ЗакС уже даже и не два, а три. К бабке не ходи - появится еще и четвертый.



Ротонда сегодня занимается предвыборным самопиаром. Неделю тому назад девушки провели в модной социальной сети Клабхаус конференцию по проблемам ресторанной отрасли с участием депутата Законодательного Собрания Дениса Четырбока. По итогам чатика, народный избранник направил губернатору Александру Беглову запрос. Об этом сегодня с удовольствием пишет канал. Откровенно говоря, факт того, что в защиту рестораторов выступает тот самый автор "закона о 50 кв. метрах" выглядит исключительно комичной. Когда пчелы выступают против меда, это говорит о том, что в улье скоро будут выборы.



"Занимательная конспирология" публикует "инсайд": предвыборный штаб "Единой России" по выборам в ЗакС и депутатов Государственной думы возглавит спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. Очевидный факт, который вероятно, получит подтверждение в ближайшее время.



Подозрительно молчат сегодня действующие депутаты Законодательного Собрания, которые ведут личные каналы в Телеграм. Заметим, что мессенджер освоил пока не весь состав заседателей Мариинского дворца. Но, думается, потребность в пиаре рано или поздно заставит их прийти и в него.