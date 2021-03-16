Двое депутатов ЗакСа планируют баллотироваться на выборы в Госдуму

Александр Тетердинко, руководитель фракции «Единая Россия», и Сергей Соловьев, заместитель председателя парламента, собираются покинуть Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Они уже подали документы на участие в выборах «Единой России» в Государственную думу России.

«Александр Тетердинко подал документы на участие в предварительном голосовании по Западному одномандатному избирательному округу №212», — заявили в пресс-службе фракции.

Сергей Соловьев будет участвовать в голосовании по Центральному одномандатному избирательному округу №216.

Каждый из кандидатов поставил перед собой много задач в предвыборной кампании. Например. Тетердинко собирается заняться проблемами метро, а также нехваткой объектов социнфраструктуры, а Соловьев будет заниматься жилищным фондом — главной проблемой Центрального округа.