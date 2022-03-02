В Петербурге обновили президиум совета «Единой России»

В Петербурге прошла региональная конференция партии «Единая Россия», на которой был избран новый президиум политсовета. Как сообщает ЗакС.ру, свои места в президиуме из прежнего состава сохранили только пятеро членов партии: Сергей Густов, Николай Кропачев, Павел Крупник, Александр Тетердинко и Денис Четырбок.

Новыми членами президиума политсовета «Единой России» стали: Наталия Астахова, Валерий Гарнец и Елена Киселева, спикер городского парламента Александр Бельский, депутаты Госдумы Михаил Романов и Виталий Милонов, Елена Трофимова, Виктор Полунин, Андрей Кутепов, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и Александр Маликов.

Своих мест в президиуме лишились Анатолий Дроздов, Владимир Носов, Михаил Субботин, Никита Титенко, Сергей Соловьев.