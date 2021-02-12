Сегодняшние посты посвящены версиям о том, кто будет избираться в Госдуму от Петербурга и зачем депутат ЗакСа публикует мемы в Фейсбуке.
Канал АНП (@neolginskie) сегодня публикует список петербургских публичных политиков, которые будто бы пойдут от города на выборы в Государственную Думу. И не как-нибудь, а по планам Администрации президента. Среди них перечислены глава Фрунзенского района Константин Серов и глава Приморского Николай Цед. А так же депутаты ЗакСа Александр Тетердинко, Сергей Соловьев и Оксана Дмитриева. Авторы канала не забыли про действующих депутатов ГД Виталия Милонова и Елену Драпеко. В общем, любопытное дело.
В "Занимательной Конспирологии" (@tumanconspirolog) сегодня занимались просмотром суда по делу о клевете над Алексеем Навальным. Ничего любопытного, кроме как "это не суд, а фарс" сегодня авторы этого политического канала не написали.
"Ротонда" (@rotondamedia) 12 февраля предлагает присылать фотографии полицейских заборов и автозаков, которые появились в центре Петербурга. Увы, но в последнее время канал уходит все дальше от политической повестки и трансляции инсайдов из Смольного и Мариинского дворца.
Канал (Не) Пропаганда (@ne_propaganda) сегодня потешается над интернет-мемом с замершим мужчиной, которая появилась на страничке социальных сетей у депутата ЗакСа Дениса Четырбока. Автор канала считает, что мужик в сосулях - это наглядный образчик того, как в Петербурге будет реализовываться законопроект о круглогодичном размещении павильонов кафе и ресторанов. Кстати, Четырбока упомянули в посте не зря. Он является одним из инициаторов рассмотрения этого документа в Парламенте.
Кто пойдет в Госдуму, суд над Навальным и зачем Четырбоку мемасы: о чем пишет политический Телеграм Петербурга
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Портал "Санкт-Петербург.ру" публикует традиционную подборку публикаций из политических телеграм-каналов города.
Сегодняшние посты посвящены версиям о том, кто будет избираться в Госдуму от Петербурга и зачем депутат ЗакСа публикует мемы в Фейсбуке.
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- 18:45
- Кто пойдет в Госдуму, суд над Навальным и зачем Четырбоку мемасы: о чем пишет политический Телеграм Петербурга
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