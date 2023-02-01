Актер Оскар Кучера рассказал о достоверных источниках информации и об атаках ботов

Актер и телеведущий Оскар Кучера, известный по таким фильмам как "Елки-Иголки" и "Нереальная любовь", не считает своей Telegram-канал официальным источником информации. По его словам он любит пользоваться и писать что-то в чате, однако информация там собирается из разных источников и иногда может быть неверна. Кроме того, в последнее время на канал артиста участились нападки ботов.

В интервью с телеканалом "360" Кучера отметил, что старается всегда проверять информацию, но все же, его Telegram-канал не является официальным источником информации, как, например, информационные агентства, или подтвержденные страницы политиков в социальных сетях.

В случае каких-то неточностей в предоставленной на личном канале информации телеведущий старается максимально быстро ее поправить. Иногда об ошибках сообщают сами подписчики, но за их дискуссией следит модератор, который в последнее время сталкивается с наплывам негативных сообщений от ботов.

При этом под их атакой оказались и социальные сети жены Кучеры. Артист поделился, что после этого супруге пришлось объяснить, что записи оставили не настоящие люди.