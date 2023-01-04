Жителям Ленобласти рассказали о тарифах ЖКУ на 2023 год

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленобласти объяснил, как будут считать тарифы за ЖКУ местным жителям в 2023 году.

В ведомстве отметили, что большая часть тарифов на текущий год в регионе были установлены без роста по отношению к декабрю прошлого 2022 года. В частности речь идет о ценах на газ, горячую и холодную воду. Об этом сообщает "Brif" со ссылкой на Telegram-канал Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Подчеркивается, что требования к тарифам будут сохраняться на протяжении всего 2023 года без роста по отношению к декабрю 2022 года согласно постановлению Правительства РФ, которым определены особенности установления регулируемых цен с первого по 31 декабря прошлого года и на этот год.