Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник задержан в Москве

В Москве произошло задержание депутата из Петербурга Максима Резника. Причиной задержания стало участие депутата в форуме «Муниципальная Россия», который состоялся 13 марта.

Остальных депутатов, участвующих в мероприятии, также задержали. Известно, что полицейские посетили форум, организованный нежелательно на территории РФ организацией. На данный момент на всех участников форуме оформляют протоколы. Форум должен был состояться 13 и 14 марта в Москве и стать первым федеральным форумом независимых депутатов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о скандале с участием Максима Резника, возникшем из-за фотографии обыска нарколаборатории, где присутствовал сам депутат ЗакСа.