Во время допроса в полиции Резник сдал тест на ДНК

В Петербурге состоялся допрос депутата Законодательного собрания Максима Резника. Следственные мероприятия длились более трех часов. О деталях допроса 2 апреля, в пятницу, сообщает парламентарий.

Во время допроса в полиции депутату пришлось сдать тест на ДНК и ответить на вопросы об обстоятельствах своего нахождения в квартире Ивана Дорофеева, являющегося дальним родственником депутата и находящемся в СИЗО по делу о незаконном хранении наркотических средств. Кроме того, Максиму Резнику предлагали пройти допрос на полиграфе, однако адвокат посоветовал депутату отказаться.

Напомним, Иван задержан в ходе обыска 9 марта, когда в его квартире обнаружили наркотики растительного происхождения "массой более 6, но менее 100 граммов".