Депутата ЗакСа Максима Резника задержали и допросили

В Петербурге задержали депутата Законодательного собрания Максима Резника. События произошли накануне, 17 июня. Перед задержание в квартире, даче и еще одном помещении прошли обыски. Об этом сообщает сайт ГСУ СК по городу и области.

Ранее возбудили уголовное дело в отношении дальнего родственника - Ивана Дорофеева. Следствие выяснило, что к делу причастен и Максим Резник. Так, депутата стали подозревать в преступлении по статье "покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

“Установлено, что к совершению указанного преступления причастен Максим Резник 1974 года рождения, являющийся депутатом VI созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга", — отметили в ведомстве.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об обысках в трех владениях депутата и его семьи.