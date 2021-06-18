СК просит для Резника домашнего ареста

Судебное заседание по уголовному делу, возбужденному накануне в отношении депутата Законодательного собрания Максима Резника, состоялось сегодня, 18 июня. Следствие просило для задержанного меры пресечения в виде домашнего ареста.

Депутату предъявили обвинение по ч.1 ст. 228 УК РФ. По версии следствия, 10 марта или ранее Максим Резник приобрел 18,2 грамма наркотического вещества растительного происхождения. Ранее депутат проходил свидетелем по делу о “наркотиках”, возбужденному в отношении Ивана Дорофеева, дальнего родственника Резника.

Первое задержание по этим делам произошло в марте текущего года. Тогда в квартире Адмиралтейского района находился депутат и Дорофеев. Прибывшие на место сотрудники обнаружили наркотики и оформили Резника как свидетеля.