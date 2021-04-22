Максим Резник и Борис Вишневский высказались по поводу задержаний на митинге

В парламенте 22 апреля, в четверг, обсудили прошедшую накануне протестную акцию в центре Петербурга. Депутат Максим Резник выступил с резкой критикой в сторону силовиков и депутатов, которые не обсуждают эту проблему.

Так, Резник заявил, что Петербург опозорился, так как «в Москве 30 задержанных, а в Петербурге — 800. Мы почему эти вопросы не обсуждаем?». Максим Резник считает, что избиения мирных граждан недопустимы.

Кроме того, с резкой критикой выступил и депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он отметил, что вместо диалога с петербуржцами были «водометы, автозаки и дубинки, штрафы и аресты», а также добавил, что «в 26-м отделе полиции мать двухлетнего ребенка держат до утра и не пускают к ней адвоката. В 74-м отделе из 34 задержанных по 20 даже протоколы не оформили. К людям не пускают адвокатов, нагло нарушается закон!».

На критику оппозиционеров глава ЗакСа Вячеслав Макаров ответил, что протестующие на несогласованной акции в Петербурге были более агрессивными, чем в Москве, а также сообщил о необходимости воспитывать молодежь, чтобы она не ввелась на провокации.