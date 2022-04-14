Экс-депутат ЗакСа Резник получит компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник выиграл суд со Следственным комитетом. Как сообщает телеканал 78, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, политик требовал компенсировать моральный вред от того, что ему не дали участвовать в выборах.

Октябрьский районный суд иск удовлетворил частично. Вместо требуемого миллиона в качестве компенсации морального вреда присудил экс-парламентарию 30 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей получил адвокат Максима Резника.

Летом 2021 года Максим Резник был задержан по подозрению к покушению на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Следователь отказал ему в посещении нотариуса, поэтому тот не смог выдвинуть свою кандидатуру на выборах в ЗакС нового созыва.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге за взятки осудили бывшего доцента ПГУПС.