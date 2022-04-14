Бывшего доцента ПГУПС оштрафовали за взятки

В Петербурге суд вынес приговор бывшему доценту кафедры ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС). Его признали виновным в получении взяток от студентов.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, взятки доцент брал в период сессий 2017 и 2018 годов за хорошие оценки за курсовые работы и экзамены. В общей сложности он получил через посредников более 76 тысяч рублей.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в 600 тысяч рублей. Работать в университете ему запрещено в течение двух лет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за взятки в Петербурге будут судить заведующую отделением диспансера.