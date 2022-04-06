Завотделением петербургского диспансера пойдет под суд за взятки на закупках

Следствие по делу заведующей отделением одного из диспансеров Петербурга завершено. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», женщину обвиняют в получении взятки. По делу проходит и вторая сторона директор компании, который предположительно дал взятку.

Следствие считает, что взятки обвиняемая получала неоднократно в период с с декабря 2012 года по июнь 2022 года. Общая сумма превышает 4 миллиона рублей. Еще свыше 13 миллионов рублей заведующая получила от директоров трех других компаний.

За данное вознаграждения, по информации следствия, женщина должна была создать условия для победы компаний в конкурсах на закупку средств реабилитации для диспансера.