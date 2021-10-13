Максим Мейксин утвержден в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга

Мейксин будет курировать комитеты по межнациональным отношениям, по печати и взаимодействию со СМИ, по молодежным отношениям, по территориальному развитию, отдел по связям с религиозными объединениями. В среду 13 октября кандидатуру Мейксина одобрило Законодательное Собрание. Политика поддержали 43 депутата, двое проголосовали против.

Мейксин возглавлял администрацию Центрального района с 18 февраля 2019 года. А ранее он шесть лет был главой комитета по промышленной политике и инновациям города.