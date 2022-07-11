Голосовой сервис для поиска депутатов запустили в Петербурге

Голосовой сервис для поиска районных депутатов появился в Петербурге. Благодаря нему жители города смогут отыскать свой избирательный участок, а также сервис расскажет о предстоящих выборах. Об этом сообщает Neva.Today.

Голосовой сервис пока что работает в тестовом режиме. По словам бывшего вице-губернатора и главы избирательной комиссии Максим Мейксин, в понедельник, 11 июля, процесс выборов станет более простым и прозрачным благодаря введению цифровых технологий. Сервис будет работать в виде бота в мессенджере "Телеграм". Петербуржцы могут пообщаться с голосовым помощником, чтобы узнать информацию о выборах и референдумах. Также сервис сможет подсказать, как найти свой избирательный участок и покажет кандидатов в депутаты в выбранном районе.

Стоит отметить, что с 5 июля этого года Максима Мейксина единогласно избрали председателем петербургского избиркома.